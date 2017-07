Taylor wil vloer aanvegen met van Gerwen en doet dat ook

De Nederlandse darter Michael van Gerwen heeft vrijdag een pijnlijke nederlaag moeten incasseren op het World Matchplay. De titelverdediger en regerende wereldkampioen werd in het Engelse Blackpool in de kwartfinales overklast door de Engelsman Phil Taylor: 16-6.

Voor "Mighty Mike" was het lang geleden dat hij zo'n zware nederlaag incasseerde op een groot dartsevenement. De 28-jarige van Gerwen won de jongste twee edities van het prestigieuze tornooi, waar de winnaar zo'n 120.000 euro opstrijkt. Vorig jaar versloeg hij zestienvoudig wereldkampioen Taylor in de finale met 18-10. Voor de Engelse veteraan was dat na liefst vijftien gewonnen finales de eerste keer dat hij genoegen moest nemen met de tweede plaats.



Kort voor het weerzien met van Gerwen in Blackpool had "The Power" verbaal stevig uitgehaald. "Ik wil de vloer met hem aanvegen. Ik vind hem arrogant", had de 56-jarige Taylor onder meer laten optekenen. Van Gerwen reageerde op de van hem bekende wijze, vol branie, maar de schier onverslaanbare Nederlander kon het op het podium niet waarmaken. Van Gerwen leek toch van slag door de provocaties van Taylor en miste de ene na de andere dubbel.



De Engelsman, naar eigen zeggen bezig aan zijn laatste seizoen, toonde zich weer de onaantastbare darter van weleer. Taylor plaatste meteen een break en liep daarna in hoog tempo weg bij de man die hem heeft afgelost als nummer een van de wereld. Van Gerwen pakte wel de vijfde leg, maar hij kon het ritme van Taylor daarmee niet breken. De Engelsman ging door, gooide heel wat keren de maximale score van 180 en wist bij een voorsprong van 9-2 met bull's eye zelfs 122 uit te gooien. Daarna was het verzet van de Nederlander, die constant werd uitgejoeld door het Engelse publiek, wel gebroken.



"Het slaat gewoon nergens op wat ik stond te doen", reageerde van Gerwen. "Dit mag niet gebeuren. Ik kan dit alleen mezelf kwalijk nemen. Ik was niet scherp genoeg, de concentratie was niet 100 procent. Dit moet ik accepteren, hoe pijnlijk het ook is." De wereldkampioen neemt nu een maand vrij. Zijn vrouw is binnenkort uitgerekend. Ze is zwanger van hun eerste kind.