Finnen domineren thuisrally, Neuville achtste na eerste dag

De Rally van Finland, de negende van in totaal dertien WK-proeven, wordt gedomineerd door de thuisrijders. Na de openingsdag staat Esapekka Lappi (Toyota Yaris) aan de leiding. Lappi telt 4.4 seconden voorsprong op teamgenoot Jari-Matti Latvala.

Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe) staat na een moeilijke dag op de achtste plaats en profiteert zo amper van de opgave van de Franse WK-leider Sébastien Ogier (Ford Fiesta).



Van de twaalf ritten op de openingsdag werden er elf gewonnen door Finnen. Enkel Thierry Neuville kon hen er één afsnoepen. Lappi was de grote schrokop. De jonge Fin slaagde erin om zowel in de voormiddag als de namiddag vier ritten te winnen. Toch duurde het tot na de 10e rit voor Lappi de leiding overnam van Latvala. Beide Finnen gaven elkaar de hele dag geen duimbreed toe. Met slechts 4.4 seconden die hen scheiden blijft alles mogelijk.



Het werd een desastreuze vrijdagochtend voor M-Sport. De Estlander Ott Tänak gleed in de vierde rit een beetje te ver naar buiten, beschadigde daarbij zijn ophanging, waarna de band lek sloeg. Erger verging het wereldkampioen Ogier. Eén kilometer voor het einde van de vierde rit kwam hij na een jump hard neer. Hij beschadigde daarbij zijn ophanging, waarna een wiel afbrak. Hij kon niet anders dan wachten op zijn team die de wagen naar het servicepark takelde. Zaterdag start Ogier opnieuw met als doel om zondag nog wat punten te sprokkelen tijdens de powerstage.



De opgave van Ogier speelde in de kaart van Neuville, maar ook hij beleefde een moeilijke ochtend. De Belg was niet altijd tevreden over het gedrag van zijn Hyundai en moest na de opgave van Ogier de weg openen. De Belg besluit de eerste wedstrijddag op de achtste plaats en heeft 58 seconden achterstand op leider Lappi.



Zaterdag worden er acht klassementsritten gereden, waaronder de rit van Ouninpohja, die alom gekend is omwille van zijn hoge jumps, vloeiende bochten en de bijzonder hoge snelheden die er bereikt worden.