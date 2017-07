Vandoorne: 'Ik hou van de Hungaroring'

Komend weekend staat in de Formule 1 de Grote Prijs van Hongarije op de Hungaroring op het programma. Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda) kijkt de elfde van twintig WK-manches met vertrouwen tegemoet.

"Ik hou van de Hungaroring", stak Vandoorne, die op het circuit van Silverstone vorige week in de kwalificaties voor het eerst tot in Q1 raakte, van wal. "Het is misschien niet het snelste parcours, maar het is zeer technisch en vraagt de hoogste concentratie. Om een snelle ronde te klokken moet je in de perfecte lijn rijden."

"Ik heb goede herinneringen aan de Hungaroring (Vandoorne won er een GP in de GP2, nvdr) en mijn prestaties gaan in stijgende lijn. We hebben hard gewerkt, samen met de ingenieurs, en ik blijf vertrouwen hebben in de wagen. Ik moet geduldig blijven werken. Hopelijk pluk ik daar binnenkort de vruchten van."

Vandoornes ploegmakker, Fernando Alonso, kreeg een straf van dertig plaatsen tijdens de GP van Groot-Brittannië na het wisselen van diverse onderdelen in zijn wagen. Hij wil zichzelf in Hongarije opnieuw op de kaart zetten. "Op het circuit van Silverstone hebben we een zware beslissing moeten nemen, waardoor ik op de startgrid achteraan kwam te staan", aldus Alonso. "Hopelijk betaalt die beslissing zich nu uit en kan ik in een goede positie strijden om de punten."

De Spanjaard staat momenteel zeventiende in de WK-tussenstand met twee punten, Vandoorne kon nog geen enkel punt rapen. "Op papier moet de Hungaroring ons liggen", ging Alonso verder. "Het is een smal en bochtig circuit en de piloten zijn zodoende minder aangewezen op de pure snelheid van hun wagens."

De Duitser Sebastian Vettel (Ferrari) start in Hongarije als WK-leider, met één puntje voorsprong op de Brit Lewis Hamilton (Mercedes). De vrije trainingen zijn voorzien voor vrijdag (10u00-14u00) en zaterdag (11u00). De kwalificaties vinden zaterdag plaats om 14u00, net als de GP op zondag. Het is de laatste Grote Prijs voor de piloten een kleine break nemen. De Grote Prijs van België in Spa-Francorchamps (27 augustus) is de volgende race.