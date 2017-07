Pellegrini zwaait af met goud

De Italiaanse Federica Pellegrini heeft na haar zege op de 200 meter vrije slag op het WK zwemmen in Boedapest verklaard dat ze haar laatste wedstrijd op het nummer gezwommen heeft. Ontdek hier ook alle andere gouden medaillewinnaars van vandaag.

"Het was de laatste 200 meter vrije slag uit mijn carrière", verklaarde Pellegrini na haar verrassende zege tegen de Amerikaanse topfavoriete Katie Ledecky. "Het is een ongelooflijke medaille. Ik dacht dat ik een podiumplaats zou kunnen behalen, maar ik dacht niet aan het goud. Ik was zeker dat Ledecky zou winnen."



De 28-jarige Italiaanse, eerder al wereldkampioen op het nummer in 2009 en 2011, kon dankzij een indrukwekkende eindsprint nog in extremis de 20-jarige Ledecky en de 23-jarige McKeon voorbijsnellen. Ledecky en McKeon tikten 0.45 na Pellegrini aan en moesten het zilver delen.



De 28-jarige Pellegrini won haar eerste wereldtitel op de 200 meter vrije slag op het WK in Rome in 2009. Het wereldrecord dat ze daar zwom (1:52.98) staat nog altijd op de tabellen. Daarna won ze ook nog in 2011 in Shanghai en nu dus dit jaar in Boedapest. In 2008 beleefde ze haar hoogtepunt toen ze olympisch kampioene werd op de 200 meter vrije slag op de Spelen in Peking. Ze werd ook vijf keer Europees kampioen op het nummer (2008, 2010, 2012, 2014 en 2016).



Pellegrini zou wel nog deel kunnen uitmaken van het Italiaanse aflossingsteam op de 4x200 meter vrije slag op de Olympische Spelen van 2020 in Tokio, maar ze zou zich eerder willen focussen op de 100 meter vrije slag.



LE CLOS KLOPT THUISZWEMMER



De Zuid-Afrikaan Chad le Clos won de 200 meter vlinderslag. Laszlo Cseh had zijn zinnen gezet op de overwinning in eigen land, maar moest zich tevreden stellen met het zilver. De Japanner Daiya Seto tike als derde aan.



De 25-jarige Le Clos tikte aan na 1:53.33 en brak zo de hoop op Hongaars goud op de 200 meter vlinderslag. Uittredend wereldkampioen en thuiszwemmer Laszlo Cseh eindigde als tweede op 0.39 van de Zuid-Afrikaan.



Het Hongaarse publiek kreeg ook nog een tweede ontgoocheling te verwerken doordat de Japanner Daiya Seto (1:54.21) het brons afsnoepte van Tamas Kenderesi (1:54.73). Louis Croenen wist zich niet te plaatsen voor de finale van de 200 meter vlinderslag. Croenen miste dinsdag de halve finales op vier honderdsten van een seconde.



TWEEDE GOUD



De Brit Adam Peaty pakte zijn tweede gouden medaille op het WK. Peaty won na de 100 meter schoolslag ook de 50 meter schoolslag. De Braziliaan Joao Gomes Junior snelde naar het zilver, de Zuid-Afrikaan Cameron van der Burgh naar het brons.



De 22-jarige Peaty verbrak dinsdag zowel in de reeksen als in de halve finales zijn eigen wereldrecord. Met een tijd van 25.95 werd hij de eerste man die onder de 26 seconden dook op het nummer. In de finale deed Peaty dat kunstje nog eens over in 25.99, maar bleef zijn wereldrecord van dinsdag wel op de tabellen staan.



De Italiaan Gabriele Detti won goud op de 800 meter vrije slag. Detti maakte het verschil in de laatste lengte en haalde het voor de Pool Wojciech Wojdak en zijn landgenoot Gregorio Paltrinieri.



GOUD EN WR



De Verenigde Staten sloegen een dubbelslag door zowel het goud te winnen als het wereldrecord te verbeteren op de 4x100 meter gemengde wisselslag. Het waren Matt Grevers, Lilly King, Caeleb Dressel en Simone Manuel die naar een geweldige tijd van 3:38.56 zwommen en de Verenigde Staten zo het goud bezorgden. Woensdagochtend verbeterden ze in de reeksen al het oude wereldrecord van Groot-Brittannië (3:41.71) met een tijd van 3:40.28, maar 's avonds deden ze dus nog beter in de finale.



Australië zwom met Mitchell Larkin, Daniel Cave, Emma McKeon en Bronte Campbell naar het zilver in 3:41.21. Canada stond als derde mee op het podium met Kylie Masse, Richard Funk, Penny Oleksiak en Yuri Kisil (3:41.25).