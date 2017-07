'Lucky loser' staat plots in finale van ATP-tornooi

De Rus Andrey Rublev (ATP 74) heeft voor de eerste keer in zijn loopbaan de finale bereikt van een ATP-tornooi. De negentienjarige Moskoviet versloeg zaterdag in de halve eindstrijd van het ATP-tornooi in het Kroatische Umag thuisspeler Ivan Dodig (ATP 412).

Dat gebeurde in twee sets: 7-6 (7/4) en 6-1. Rublev mocht als 'lucky loser' meedoen aan het hoofdtornooi in Kroatië. De Rus speelt in de finale tegen de als vierde geplaatste Italiaan Paolo Lorenzi (ATP 34), die zijn landgenoot Alessandro Giannessi (ATP 104) in drie sets (6-2, 4-6 en 6-3) versloeg. Lorenzi (35) begint aan zijn vierde ATP-finale. In 2016 won hij in Kitzbühel zijn eerste en tot dusver enige titel.