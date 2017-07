Clijsters officieel opgenomen in Hall of Fame

Kim Clijsters is officieel opgenomen in de Hall of Fame van het internationale tennis, in het Amerikaanse Newport. Clijsters stond op de lijst met gekozen spelers/speelsters, die in januari op de Australian Open werd voorgesteld.

De voormalig nummer één van de wereld bekende emotioneel te worden van zoveel eer. "Het is een hele eer om opgenomen te worden in de Hall of Fame, dat betekent heel veel voor mij. Het is alsof mijn kindertijd weer even helemaal voorbijflitst. Zeker in de VS wordt dat gezien als een van de allerhoogste dingen die je kan bereiken in je sport. Als je nadenkt over wie er allemaal lid is van de Hall of Fame dan is dat echt overweldigend", laat de ondertussen 33-jarige Clijsters optekenen.



Clijsters werd samen met de Amerikaan Andy Roddick, oud-nummer één van de wereld, en de Nederlandse Monique Kalkman van den Bosch, die vier medailles veroverde op de Paralympics, geëerd. Om in de Hall of Fame te komen moet men vijf jaar gestopt zijn met tennissen en een indrukwekkende internationale carrière hebben gehad, "die gekenmerkt werd door integriteit, karakter en fair play".



Clijsters zette eind 2012 een punt achter haar carrière. Ze heeft 41 WTA-titels op haar palmares, met daarbij vier Grand Slams. In 2011 won ze het Australian Open, in 2005, 2009 en 2010 het US Open. Op Roland-Garros was ze twee keer runner-up, op Wimbledon twee keer halvefinaliste. Twintig weken lang was ze nummer een van de wereld. Justine Henin werd in 2016 al opgenomen in de Hall of Fame.