Bemelmans in 45 minuten naar finale

Ruben Bemelmans heeft zich geplaatst voor de finale van het Challengertoernooi in het Nederlandse Scheveningen. Onze 29-jarige landgenoot klopte in de halve finales de Serviër Marko Tepavac.

Bemelmans haalde het in twee sets: 6-2 en 6-1. De partij duurde nauwelijks 45 minuten. Bemelmans speelt in de finale tegen Guillermo Garcia-Lopez (ATP 163). De Spanjaard profiteerde in zijn halve finale van de opgave halfweg de eerste set van zijn tegenstander, de Nederlander Thiemo de Bakker (ATP 465).



Later op de dag tennist Bemelmans aan de zijde van Joris De Loore de halve finales van het dubbelspel tegen de Slowaak Jozef Kovalik en de Griek Stefanos Tsitsipas. In een mogelijke finale wachten de Belgen Sander Gille en Joran Vliegen.