FIA zet licht op groen voor halo-cockpit

Vanaf 2018 zullen alle bolides in de Formule 1 voorzien zijn van een beschermende halo-cockpit. Dat heeft de Internationale Autosportfederatie FIA woensdag bekendgemaakt. Het reeds uitvoerig geteste veiligheidsmechanisme bestaat uit een ringvormige beugel die met een centrale steun over de helm van de piloot geplaatst wordt.

De halo-cockpit moet de renners beschermen tegen rondvliegende brokstukken van een crash. Een strategiegroep met daarin een vertegenwoordiger van alle F1-teams, de FIA en de commerciƫle rechtenhouders boog zich over een aantal veiligheidsmechanismen. Zo behoorde ook een soort beschermend schild, afgelopen weekend in Silverstone getest door de Duitse Ferrari-piloot Sebastian Vettel, tot de mogelijkheden. De halo-cockpit genoot echter de voorkeur, omdat het systeem al verder ontwikkeld is.



"De halo garandeert van alle systemen die we de afgelopen vijf jaar ontwikkeld en getest hebben het meest de veiligheid van de piloten. Met de hulp van de teams zullen bepaalde elementen van de halo in de toekomst nog verbeterd worden", laat de FIA optekenen. De invoering moet nog goedgekeurd worden door de World Motor Sport Council, maar dat is doorgaans een formaliteit.



Voor het eerst waren alle tien teams aanwezig op de F1-strategiegroep. Renault, Scuderia Toro Rosso, Sauber en Haas namen als waarnemers deel aan de debatten. Behalve over de veiligheid van de piloten werd er ook gediscusieerd over maatregelen om het F1-kijkstuk aantrekkelijker te maken.