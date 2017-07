Goffin viert rentree met moeizame overwinning

David Goffin (ATP-14) heeft , bijna zeven weken na zijn opgave in de derde ronde van Roland Garros, zijn rentree gevierd met een moeizame overwinning. De 26-jarige Luikenaar nam in de tweede ronde van het ATP-tennistornooi in het Kroatische Umag in drie sets de maat van de Hongaar Attlia Balazs (ATP-174).

Topreekshoofd Goffin had tegen de veel lager gerangschikte Balasz 2 uur en 20 minuten nodig om de 6-4, 6-7 (7/9) en 6-2 setstanden op het scorebord te zetten. In de tweede set liet Belgiƫs beste tennisser twee matchballen liggen.



In de kwartfinale neemt onze landgenoot het op tegen Ivan Dodig (ATP-412), die in eigen land kon rekenen op een wildcard. De 32-jarige Kroaat schakelde in de tweede ronde de Italiaan Marco Cecchinato (ATP-105) uit met 3-6, 7-6 (8/6) en 6-2. In de onderlinge ontmoetingen houden Goffin en Dodig elkaar in evenwicht (1-1).



Goffin speelde geen wedstrijden meer sinds hij op 2 juni in zijn wedstrijd van de derde ronde op Roland-Garros tegen de Argentijn Horacio Zeballos (ATP-56) een enkelblessure opliep na een tuimelperte. Daardoor miste hij onder meer Wimbledon.