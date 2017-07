Bird voert bisnummer op in New York, D'Ambrosio wordt tiende

De Brit Sam Bird (DS Virgin Racing) heeft zondag op het circuit van Brooklyn de tweede ePrix van New York op zijn naam geschreven. De Zweed Felix Rosenqvist (Mahindra Racing) werd tweede en diens Duitse ploeggenoot Nick Heidfeld derde.

Bird had zaterdag ook al de eerste race in New York gewonnen, die gold als negende manche van het Formule E-seizoen. Leider in de tussenstand Buemi was dit weekend niet aanwezig en eerste achtervolger Di Grassi slaagde er niet in zijn leidersplaats over te nemen. Hij werd dit weekend 4e en 5e.



Op twee manches van het einde van het seizoen heeft Buemi (157 punten) nog steeds 10 punten voorsprong op de Braziliaan Di Grassi (147). Rosenqvist (104) en Bird (100) strijden onderling voor de derde plaats.



Jérôme D'Ambrosio (Faradary Future Dragon Racing) moest zaterdag nog halverwege de race opgeven, maar kwam zondag als tiende over de streep en verzamelde zo zijn eerste punt in zeven manches. In de stand staat onze landgenoot op de achttiende stek met 11 punten.



De twee laatste manches vinden op 29 en 30 juli plaats in het Canadese Montréal.