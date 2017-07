Federer wint voor achtste keer Wimbledon en heeft record te pakken (VIDEO)

Video

De Zwitser Roger Federer (ATP 5) heeft zondag in de finale op het gras van Wimbledon de maat genomen van de Kroaat Marin Cilic (ATP 6). Na één uur en 43 minuten stonden de 6-3, 6-1 en 6-4 setstanden op het bord.

Voor Federer was het de achtste zege op Wimbledon en mag zich zo alleen recordhouder noemen wat betreft het aantal eindzeges op het Londens gras.



Na een felbevochten eerste set (6-3), ging Federer in de tweede set meteen door de opslag van Cilic. De Kroaat vroeg bij een 3-0 achterstand medische assistentie voor pijn aan de linkervoet aan en barstte zelfs in tranen uit. Na luid applaus van het publiek keerde de Kroaat toch nog terug op het terrein. Cilic speelde de wedstrijd uit, maar kon ook in de derde set geen vuist meer maken tegen Federer. Federer verloor in deze editie van Wimbledon geen enkele set.



De laatste Wimbledon-titel van Federer dateerde intussen van 2012. Sindsdien aasde hij op het record van acht zeges. Met zeven zeges moest de Zwitser het record nog delen met de Amerikaan Pete Sampras, een jeugdidool van 'The Swiss Maestro', en de Brit William Renshaw, de toernooi-vedette in de jaren 1880.



Federer lijk helemaal terug van weggeweest aan de top van het mannentennis. Hij schreef dit seizoen ook al de Australian Open en de toernooien van Indian Wells en Miami op zijn naam.