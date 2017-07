Wat is de rijkste sportclub ter wereld?

1. Dallas Cowboys, 3,7 miljard euro (NFL, american football)

2. New York Yankees, 3,23 (MLB, baseball)

3. Manchester United, 3,22 (voetbal)

4. FC Barcelona, 3,18 (voetbal)

5. Real Madrid, 3,11 (voetbal)

6. New England Patriots, 2,97 (NFL)

7. New York Knicks, 2,88 (NBA, basket)

8. New York Giants, 2,71 (NFL)

9. San Francisco 49ers, 2,62 (NFL)

. Los Angeles Lakers, 2,62 (NBA)

11. Washington Redskins, 2,58 (NFL)

12. Los Angeles Rams, 2,53 (NFL)

13. New York Jets, 2,4 (NFL)

. Los Angeles Dodgers, 2,4 (MLB)

15. Bayern München, 2,37 (voetbal)

16. Chicago Bears, 2,36 (NFL)

. Boston Red Sox, 2,36 (MLB)

18. Chicago Cubs, 2,34 (MLB)

19. San Francisco Giants, 2,31 (MLB)

20. Houston Texans, 2,27 (NFL)

. Golden State Warriors, 2,27 (NBA)

22. Philadelphia Eagles, 2,18 (NFL)

. Chicago Bulls, 2,18 (NBA)

24. Denver Broncos, 2,1 (NFL)

25. Miami Dolphins, 2,08 (NFL)

26. Green Bay Packers, 2,06 (NFL)

27. Baltimore Ravens, 2,01 (NFL)

28. Pittsburgh Steelers, 1,97 (NFL)

. Seattle Seahawks, 1,97 (NFL)

30. Minnesota Vikings, 1,92 (NFL)

. Boston Celtics, 1,92 (NBA)

32. Indianapolis Colts, 1,9 (NFL)

33. Atlanta Falcons, 1,86 (NFL)

34. Oakland Raiders, 1,83 (NFL)

35. Manchester City, 1,82 (voetbal)

36. Los Angeles Chargers, 1,82 (NFL)

37. Carolina Panthers, 1,81 (NFL)

38. Arizona Cardinals, 1,77 (NFL)

39. Tennessee Titans, 1,75 (NFL)

. Los Angeles Clippers, 1,75 (NBA)

. New York Mets, 1,75 (MLB)

42. Jacksonville Jaguars, 1,7 (NFL)

43. Arsenal, 1,69 (voetbal)

44. Kansas City Chiefs, 1,64 (NFL)

45. Cleveland Browns, 1,62 (NFL)

46. Chelsea, 1,61 (voetbal)

47. Tampa Bay Buccaneers, 1,57 (NFL)

. Brooklyn Nets, 1,57 (NBA)

. St Louis Cardinals, 1,57 (MLB)

50. New Orleans Saints, 1,53 (NFL)

. Los Angeles Angels, 1,53 (MLB)