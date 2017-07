Querrey verrast titelverdediger op Wimbledon

De Schotse titelverdediger en nummer één van de wereld, Andy Murray, heeft woensdag de kwartfinales van Wimbledon niet overleefd. De titelverdediger ging tegen de Amerikaan Sam Querrey (ATP 28) na twee uur en 46 minuten in vijf sets (3-6, 6-4, 6-7 (4/7), 6-1 en 6-1) onderuit.

Voor de 29-jarige Querrey is het nog maar de tweede zege in negen duels tegen Murray. De Amerikaan kon Murray eerder enkel in 2010 in Los Angeles (hardcourt) te grazen nemen.



De 30-jarige Murray mikte voor eigen publiek op een derde Wimbledonkroon (na 2013 en 2016). Voor Querrey is het zijn eerste halve finale op het Londense gras. Vorig jaar bleef hij in de kwartfinale steken.



Querrey neemt het in de halve eindstrijd op tegen de Kroaat Marin Cilic (ATP 6). Die vloerde de 34-jarige Luxemburgse veteraan Gilles Muller (ATP 26) na drie uur en 33 minuten in vijf sets (3-6, 7-6 (8/6), 7-5, 5-7 en 6-1).