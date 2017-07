Gillende toeschouwer verstoort matchpunt Konta (VIDEO)

Video

Johanna Konta heeft zich voor de halve finales van Wimbledon geplaatst en zal het daarin opnemen tegen ouderdomsdeken Venus Williams. Het matchpunt van Konta tegen Simona Halep werd verstoord door een overenthousiast gillende toeschouwer...

De kwartfinale tussen Simona Halep (WTA-2) en Johanna Konta (WTA-7) was van een bijzonder hoog niveau en duurde 2 uur en 38 minuten. Wegens de regen in Wimbledon werd de match op Centre Court onder gesloten dak gespeeld. De Roemeense won de eerste set in een tiebreak, maar de tweede ging ook in een tiebreak naar Konta. De 26-jarige in Australiƫ geboren Britse toonde zich in de derde set net iets scherper en won uiteindelijk met 6-7 (2/7), 7-6 (7/5) en 6-4.

Het matchpunt verliep ietwat bizar, want bij een diepe bal van Halep begon een toeschouwer die dacht dat de bal uit was luid te gillen. Konta sloeg de bal nog terug, maar Halep was gestopt met spelen omdat ze onterecht dacht dat de lijnrechter 'out' geroepen had.

Mocht Halep gewonnen hebben dan zou ze maandag de nieuwe nummer 1 van de wereld geworden zijn. Nu is het de Tsjechische Karolina Pliskova die de Duitse Angelique Kerber zal aflossen aan kop van de wereldranglijst.

OPVOLGSTER VAN VIRGINIA WADE

Konta is de eerste Britse halvefinaliste op Wimbledon sinds Virginia Wade in 1978. Wade, maandag 72 geworden, is ook de laatste Britse die het tornooi won. Dat deed ze in 1977.

Om een plaats in de finale gaat Konta, die gecoacht wordt door onze landgenoot Wim Fissette, donderdag het gras op tegen Venus Williams (WTA-11). De vijfvoudige tornooiwinnares nam in haar kwartfinale in 1 uur en 13 minuten met 6-3 en 7-5 de maat van de Letse Jelena Ostapenko (WTA-13). In de onderlinge confrontaties leidt Konta met 3-2, maar Williams won wel het jongste duel. In mei schakelde ze de Britse uit in de achtste finales van het graveltornooi van Rome (6-1, 3-6, 6-1). Op gras stonden de twee nog niet eerder tegenover elkaar.

HONDERSTE MATCH VENUS WILLIAMS

De 37-jarige Venus Williams speelde dinsdag haar honderdste enkelmatch op Wimbledon. Twintig jaar geleden debuteerde ze op het gras van de All England Lawn Tennis and Croquet Club. Sindsdien bereikte ze tien keer de halve finales. Acht keer speelde ze de finale en vijf keer won ze het tornooi (2000, 2001, 2005, 2007, 2008). Ze is de oudste halvefinaliste sinds Martina Navratilova in 1994 als bijna 38-jarige runner-up werd.

SPROOKJE RYBARIKOVA BLIJFT DUREN

Magdalena Rybarikova (WTA-87) heeft dinsdag een vervolgstuk gebreid aan haar sprookje op Wimbledon. De 28-jarige Slovaakse plaatste zich op het Londense gras voor de halve finales door in de kwartfinale met tweemaal 6-3 de maat te nemen van de Amerikaanse Coco Vandeweghe (WTA-25).

De partij op Court 1 werd dinsdagnamiddag na 40 minuten stilgelegd wegens het regenweer bij een 6-3 en 2-2 tussenstand in het voordeel van Rybarikova. Omdat het maar bleef regenen werd uiteindelijk beslist om de partij verder te zetten op Centre Court, dat als enige terrein over een dak beschikt. De speelsters moesten uren wachten, want eerst moest uiteraard de partij tussen Konta en Halep afgewerkt worden en dat werd een heel lange partij...

Rybarikova hield de concentratie goed vast en brak bij de herneming meteen door de opslag van de nerveus acterende Vandeweghe. Na een kwartiertje en na 1 uur en 14 minuten in totaal was de zaak beklonken: 6-3 en 6-3 voor de Slovaakse. Rybarikova is bezig aan haar tiende deelname op de All England Club, acht keer daarvan overleefde ze de eerste ronde niet. De Slovaakse staat voor het eerst in de halve finales van een grandslamtornooi. Daarin neemt ze het op tegen de Spaanse Garbine Muguruza (WTA-15). Het veertiende reekshoofd schakelde dinsdagnamiddag de Russin Svetlana Kuznetsova (WTA-8) uit met 6-3 en 6-4.