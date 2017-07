Exit Nadal na marathonpartij, Federer op een drafje

's Werelds nummer twee Rafael Nadal zal Wimbledon dit jaar geen derde keer op zijn palmares brengen. De 31-jarige Spanjaard moest in de achtste finales in een marathonpartij het onderspit delven voor de Luxemburger Gilles Muller (ATP-26). Pas na 4 uur en 48 minuten stond de 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 15-13 eindstand op het bord. Nadal redde vier matchballen.

Het is de tweede keer dat de 34-jarige Müller zich op een Grand Slam bij de laatste acht schaart. In 2008 bereikte hij de kwartfinales van het US Open. Op Wimbledon schopte hij het eerder nooit verder dan de derde ronde (1/16 finales). Nadal, die vorige maand zijn naam een tiende keer op de erelijst van Roland Garros schreef, won het tornooi in 2008 en 2010.



Om een plaats bij de laatste vier geeft Müller de Kroaat Marin Cilic (ATP-6) partij. Die ontdeed zich in 1 uur en 41 minuten met driemaal 6-2 van de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP-19).



Door de nederlaag van Nadal vergroten de kansen van Andy Murray om nummer een van de wereld te blijven. De Schot kan nu alleen nog van de troon gestoten worden door de Serviër Novak Djokovic (ATP-4). Die moet het tornooi wel winnen om opnieuw de nummer een op de ATP-ranking te worden.



FEDERER OP EEN DRAFJE



Roger Federer (ATP-5) heeft ook in zijn vierde wedstrijd op Wimbledon geen set moeten prijsgeven. De 35-jarige Zwitser plaatste zich op een drafje voor de kwartfinales door de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP-11) in 1 uur en 38 minuten met 6-4, 6-2 en 6-4 te verslaan. Om een plaats bij de laatste vier neemt Federer het op tegen de Canadees Milos Raonic (ATP-7). Die had 3 uur en 23 minuten nodig om de Duitser Alexander Zverev (ATP-12) met 4-6, 7-5, 4-6, 7-5 en 6-1 uit te schakelen.