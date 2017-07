Bottas verzilvert pole in Spielberg, Vandoorne twaalfde

De Fin Valtteri Bottas (Mercedes) heeft de Grote Prijs Formule 1 van Oostenrijk gewonnen, dat is de negende manche van het seizoen.

De 27-jarige Fin mocht op de Red Bull Ring in Spielberg van op poleposition starten en reed van start tot finish aan de leiding. Bottas haalde het uiteindelijk van de Duitse WK-leider Sebastian Vettel (Ferrari) en de Australiër Daniel Ricciardo (Red Bull Racing). Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda) eindigde op de vroegere Österreichring op de twaalfde plaats, een evenaring van zijn beste resultaat van het seizoen. Ook in het Azerbeidzjaanse Baku finishte Vandoorne als twaalfde. Onze landgenoot was zondag van op de dertiende startplek vertrokken.



Zijn Spaanse ploegmaat Fernando Alonso haalde deze keer de finish niet. Kort na de start raakte de voormalige wereldkampioen betrokken in een aanrijding met de Nederlander Max Verstappen (Red Bull Racing), waarna beiden moesten opgeven. Het was de derde uitvalbeurt op rij voor Verstappen en zijn vijfde al in dit seizoen.



Voor Bottas was het de tweede GP-zege in zijn carrière, eerder dit seizoen was hij ook al in het Russische Sochi de beste. Op de erelijst van de GP van Oostenrijk volgt hij de Brit Lewis Hamilton (Mercedes) op. De vicewereldkampioen moest in Spielberg vrede nemen met de vijfde plaats, waardoor Vettel zijn voorsprong in de WK-stand nog kon uitbouwen. De volgende GP wordt komende zondag op het circuit van het Britse Silverstone gereden.