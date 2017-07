Yellow Tigers gaan onderuit tegen Turkije

In hun tweede wedstrijd van de World Grand Prix volleybal hebben de Yellow Tigers (FIVB-16) zaterdag in Ankara een 3-1 nederlaag geleden tegen Turkije (FIVB-12). De setstanden waren 23-25, 25-20, 25-20 en 25-16.

België startte met Céline van Gestel, Kaja Grobelna, Freya Aelbrecht, Ilka Van de Vijver, Nathalie Lemmens, Charlotte Leys en libero's Amber De Tant en Lisa Neyt. Britt Herbots, Marlies Janssens, Jasmien Biebauw, Dominika Strumilo, Elise Van Sas en Jodie Guilliams kwamen in.



In een Turkse heksenketel haalde België de eerste set binnen, maar konden de Tigers het gaspedaal niet voldoende indrukken om meer uit de brand te slepen tegen het gastland. De onbevangenheid waarmee de Tigers vrijdag tegen Brazilië streden, was er niet.



"We hebben nooit de flow gehad die we tegen Brazilië hadden", beaamde Aelbrecht. "Tegen dit Turkije moeten we ook die flow kunnen hebben, maar we kregen altijd direct een reeks of een paar punten tegen. Dat brak ons ritme en we raakten er nooit terug bovenop. Complexloos spelen tegen zulke ploegen, dat moeten we leren, daar moeten we aan werken. Ondanks de pandoering die de Turken gisteren van Servië kregen, hadden zij nu wel die sfeer die een ploeg boven zichzelf kan doen uitstijgen, de sfeer die wij ook kunnen hebben, maar vandaag niet hadden. Heel jammer."



"We beginnen goed aan de wedstrijd, winnen de eerste set, maar we hebben het zelf weggegeven", oordeelde Grobelna. "Jammer voor ons, maar het is een verdiende overwinning voor Turkije."



Vrijdag gingen de Tigers al met 3-0 de boot in tegen Brazilië (FIVB-4), zondag geven ze Servië (FIVB-3) partij. Volgende week volgen in Rusland duels tegen Nederland (FIVB-7), de Dominicaanse Republiek (FIVB-9) en Rusland (FIVB-5). Over twee weken nemen de Belgische volleybalvrouwen het in Brazilië op tegen Nederland, de Verenigde Staten (FIVB-2) en Brazilië.