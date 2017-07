Vandoorne klokt dertiende tijd in laatste oefensessie

Stoffel Vandoorne heeft zaterdag de dertiende tijd neergezet tijdens de derde en laatste vrije oefensessie voor de Grote Prijs van Oostenrijk, de negende manche in het WK Formule 1.

De West-Vlaming legde op de Red Bull Ring in Spielberg in zijn McLaren-Honda zeventien rondes af. Hij noteerde daarbij een toptijd van 1:06.578.



Vrijdag had Vandoorne in de eerste vrije sessie de zevende tijd gereden met 1:07.283, en in de tweede sessie de twaalfde met 1:06.859.



Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso, de Spaanse ploeggenoot van Stoffel Vandoorne, tekende zaterdagmiddag voor de vijftiende chrono in 1:06.599.



De scherpste tijd kwam op naam van Sebastian Vettel (Ferrari) met 1:05.092. De WK-leider toonde zich sneller dan de Mercedesbolides van de Brit Lewis Hamilton, tweede op 0.296, en de Fin Valtteri Bottas, derde op 0.423.



Zaterdagnamiddag, vanaf 14 uur, staan de kwalificaties op het programma. Het startsein van de Grote Prijs wordt zondagnamiddag om 14 uur gegeven.