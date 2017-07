Bemelmans eervol onderuit op Wimbledon

Ruben Bemelmans (ATP-124) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales op Wimbledon. De 29-jarige Bemelmans geraakte niet voorbij de ijzersterke opslag van de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP-42) en verloor in drie sets, 7-6 (7/3), 6-4 en 7-6 (7/3). De wedstrijd duurde precies twee uur.

Met Bemelmans en Anderson stonden twee goede serveerders tegen elkaar en dat was er ook aan te zien in de eerste set. Enkel Anderson wist één breakkans te versieren, maar die werd weggewerkt door Bemelmans. Een tiebreak was onvermijdelijk en daarin trok de 31-jarige Zuid-Afrikaan met 7/3 het laken naar zich toe. Een gelijkaardig wedstrijdverloop speelde zich af in de tweede set, maar bij 2-2 kon Anderson uiteindelijk toch één van drie breakkansen verzilveren. Daarna bleven beide spelers on serve, waardoor ook de tweede set naar Anderson ging met 6-4.



De derde set draaide net als de eerste uit op een tiebreak, omdat zowel Bemelmans als Anderson hun opslagspelletjes weigerden in te leveren. Net als in de eerste set trok Anderson de tiebreak, en meteen ook de wedstrijd, met 7/3 naar zich toe. Bemelmans kon in de hele wedstrijd niet één breakkans afdwingen tegen een ijzersterk serverende Zuid-Afrikaan.



Bemelmans mist zo de kans om voor de eerste keer in zijn carrière door te stoten naar de vierde ronde van een grandslamtoernooi. Met zijn derde ronde op deze Wimbledon evenaart hij wel zijn beste prestatie van het US Open 2015. In de achtste finales neemt Anderson het op tegen winnaar van het duel tussen de Fransman Jo-Wilfried Tsonga (ATP-10) en de Amerikaan Sam Querrey (ATP-28).