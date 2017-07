Bemelmans boekt 'mooiste zege uit carrière'

Ruben Bemelmans (ATP-126) viel woensdag na zijn overwinning tegen de Rus Daniil Medvedev (AT-49) in de tweede ronde op Wimbledon op zijn knieën voordat hij het Londense gras op Court 16 kuste. "Ik werd overwelmd door de emoties", reageerde de 29-jarige Limburger, die voor het eerst de derde ronde bereikt op de All England Club.

De Belgische kwalificatiespeler had vijf sets (6-4, 6-2, 3-6, 2-6 en 6-3) nodig om zich te ontdoen van Medvedev, die in de eerste ronde het Zwitserse reekshoofd Stan Wawrinka (ATP-5) uitschakelde. "Dit is een van de knapste prestaties van mijn carrière. Ik schopte het op de US Open (2015) al eens tot de derde ronde, maar dit resultaat is nog mooier. Wimbledon is mijn favoriete tornooi", verklaarde Bemelmans. "De eerste twee sets heb ik écht goed gespeeld, maar nadien tenniste ik te passief. In de beslissende set moest ik alles uit de kast halen om niet uitgeschakeld te worden. Ik heb gevochten voor elk punt en Medvedev begon zich te ergeren aan de umpire. Ik heb niet gezien of hij haar bekogeld heeft met muntstukken na de wedstrijd, maar dat is niet mijn zaak. Ik ben gewoon heel gelukkig."



Bemelmans rukt voorlopig op naar de 96e plaats op de ATP-ranking, waardoor hij voor het US Open later deze zomer geen kwalificaties meer zou moeten afwerken. Bovendien strijkt de Genkenaar ook ruim 100.000 euro op aan prijzengeld. "Met dat bedrag kan ik verder investeren in mijn carrière", legde Bemelmans uit. "Toen ik de kwalificaties speelde, had ik altijd getekend voor een plaats in de derde ronde. Ik heb niet echt een uitleg voor mijn sterke prestaties. Ik werk hard en volg de schema's van mijn coach Fred Hemmes keurig op."



Voor een plaats in de achtste finales neemt Bemelmans het op tegen de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP-42). Die schakelde woensdag de Italiaan Andreas Seppi (ATP-87) in de tweede ronde met 6-3, 7-6 (7/4) en 6-3 uit. "Dat wordt een zware klus. Hij is een grasspecialist. Nu ben ik nog een beetje moe, maar vrijdag zal ik helemaal fit zijn", besloot Bemelmans.