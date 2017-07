Darcis na vijfsetter naar tweede ronde

Steve Darcis (ATP 61) heeft zich dinsdag geplaatst voor de tweede ronde op Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het seizoen. In de eerste ronde ontdeed de Luikenaar zich op Court 7 in vijf sets van de Litouwer Ricardas Berankis (ATP 196): 4-6, 6-3, 2-6, 6-4 en 6-3 na 3 uur en 5 minuten.

Darcis keek Berankis voor de vierde keer in de ogen. De vorige drie duels op het Challengercircuit sloot onze landgenoot ook als winnaar af.



In de tweede ronde volgt voor Darcis een duel met de Spanjaard David Ferrer (ATP 39). Die klopte de Fransman Richard Gasquet (ATP 27) in vier sets met 6-3, 6-4, 5-7 en 6-2. Darcis en Ferrer ontmoeten elkaar voor de tweede keer. In 2008 was Ferrer in de eerste ronde van Roland Garros met 6-3, 6-4 en 6-3 te sterk voor de Luikenaar.



Darcis staat voor de zesde keer op de hoofdtabel van Wimbledon. Hij schopte het nog nooit verder dan de tweede ronde (2009 en 2013).



Ruben Bemelmans (ATP 124), de tweede Belgische man op de hoofdtabel op de All England Club, stootte maandag ook door naar de tweede ronde. De Limburger versloeg de Duitse veteraan Tommy Haas (ATP 258) met 6-2, 3-6, 6-3 en 7-5. In de tweede ronde ontmoet Bemelmans de Rus Daniil Medvedev (ATP 49). Die schakelde maandagavond verrassend het vijfde reekshoofd Stan Wawrinka (ATP 3) uit.