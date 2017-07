Flipkens trakteert zich op match tegen 's werelds nummer één

Kirsten Flipkens (WTA 88) heeft zich dinsdag geplaatst voor de tweede ronde van Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het seizoen. Op Court 16 trok ze na 1 uur en 11 minuten in twee sets aan het langste eind tegen de Japanse Misaki Doi (WTA 57): 6-4 en 6-3. In de volgende ronde botst Flipkens op niemand minder dan topreekshoofd Angelique Kerber (WTA 1), vorig jaar runner-up op de All England Club.

Het was het tweede duel tussen Flipkens, op het Londense gras halvefinaliste in 2013, en Doi. In 2014 was de Kempense met 6-3, 4-6 en 6-2 al eens te sterk voor de Japanse. Flipkens staat voor de negende keer op de hoofdtabel van Wimbledon. In 2013 bereikte ze de halve finales, waarin ze haar meerdere moest erkennen in latere winnares Marion Bartoli. Vorig jaar ging Flipkens eruit in de tweede ronde.



De volgende opponente van Flipkens wordt 's werelds nummer een Kerber. De Duitse versloeg de Amerikaanse Irina Falconi (WTA 247) met tweemaal 6-4. Tegen Kerber treedt Flipkens voor de derde keer aan op het WTA-circuit. Onze landgenote kon nog niet winnen tegen de Duitse. Drie jaar geleden stonden ze tegenover elkaar in de zestiende finales van Wimbledon. Toen won Kerber met 3-6, 6-3 en 6-2.



Kerber was vorig jaar runner-up op Wimbledon. In de finale moest ze met 7-5 en 6-3 haar meerdere erkennen in Serena Williams.



Maandag werden Maryna Zanevska (WTA 119) en Elise Mertens (WTA 54) uitgeschakeld in de eerste ronde. Yanina Wickmayer (WTA 96) en qualifier Alison Van Uytvanck (WTA 98) werken later op de dag hun eersterondepartij af.