Ruben Bemelmans stoot door naar tweede ronde, net als Nadal

Ruben Bemelmans (ATP 124) heeft zich maandagavond geplaatst voor de tweede ronde van Wimbledon. De 29-jarige Limburger versloeg de tien jaar oudere Duitse veteraan Tommy Haas (ATP 258), die een wildcard kreeg.

Bemelmans, een qualifier, haalde het met 6-2, 3-6, 6-3 en 7-5. Na 2 uur en 39 minuten was de wedstrijd op court 16 afgelopen. Het was het eerste onderlinge duel tussen de twee tennissers. De linkshandige Bemelmans staat voor de vijfde keer op de hoofdtabel in Londen. Met zijn plek in de tweede ronde evenaart hij zijn resultaat uit 2012. In 2011, 2015 en 2016 was de eerste ronde het eindstation. In afwezigheid van de geblesseerde David Goffin (ATP 13) is Steve Darcis (ATP 61) de enige andere Belgische man op de hoofdtabel. 'Shark' speelt dinsdag tegen de Litouwer Ricardas Berankis (ATP 196).



In de tweede ronde staat Ruben Bemelmans voor het eerst tegenover de Rus Daniil Medvedev (ATP 49). Die schakelde maandagavond verrassend het vijfde reekshoofd Stan Wawrinka (ATP 3) uit. De Zwitser ging in vier sets onderuit. Het werd 6-4, 3-6, 6-4 en 6-1 voor de 21-jarige Medvedev, die debuteert op de hoofdtabel van Wimbledon. Het heilige gras ligt Stan Wawrinka allerminst. De 32-jarige Zwitser won de drie andere grandslams (Australian Open 2014, Roland Garros 2015 en US Open 2016) maar raakte in Londen nog nooit verder dan de kwartfinales, in 2014 en 2015. Vorig jaar moest hij na de tweede ronde inpakken. Toen bleek Juan Martin del Potro te sterk.



Rafael Nadal (ATP 2) heeft zich wel vlot gekwalificeerd voor de tweede ronde van Wimbledon.



De 31-jarige Spanjaard, het vierde reekshoofd, versloeg de 28-jarige Australiër John Millman (ATP 137) in drie korte sets. Het werd 6-1, 6-3 en 6-2 na 1 uur en 45 minuten tennis op Court 1. Nadal, die Wimbledon won in 2008 en 2010, neemt het in zijn volgende wedstrijd op tegen de Amerikaan Donald Young (ATP 43). Die zag de Oezbeek Denis Istomin (ATP 72) opgeven in set vier bij een 5-7, 6-4, 6-4 en 4-2 achterstand.



ZANEVSKA OUT



Maryna Zanevska (WTA 119) werd maandag uitgeschakeld in de eerste ronde. De Belgische met Oekraïense roots verloor op court nummer 2 van de Britse Heather Watson (WTA 102). Het werd 6-1 en 7-6 (7/5) na 1 uur en 29 minuten. Het was het eerste onderlinge duel tussen de tennissters. Zanevska redde bij 5-4 drie matchballen en brak Watson vervolgens om zo tot 5-5 terug te komen. In de tiebreak trok de Belgische toch aan het kortste eind (5-7).



Maryna Zanevska, 23, stond voor het eerst op de hoofdtabel van Wimbledon. Op de drie andere grandslams kwam ze eerder al in actie, al haalde Zanevska nog nooit de tweede ronde. Heather Watson, 25, neemt het voor een plaats in de zestiende finales op tegen de Kazachse Yulia Putintseva (WTA 43) of de Letse Anastasija Sevastova (WTA 19).



Kirsten Flipkens (WTA 88), Yanina Wickmayer (WTA 96) en qualifier Alison Van Uytvanck (WTA 98) moeten hun partij van de eerste ronde nog spelen.