European Open kondigt topper Monfils aan

Vandaag kondigt de organisatie van de European Open, het enige ATP World Tour tornooi van België, de komst aan van Gaël Monfils. Monfils, nummer 14 op de wereldranglijst en zaterdag nog finalist in Eastbourne, wordt in oktober één van de smaakmakers van de European Open in Antwerpen. Hij vervoegt er tal van andere toppers zoals David Goffin, Steve Darcis, Richard Gasquet en David Ferrer.

De 30-jarige Fransman speelde zaterdag nog de finale van het grastornooi van Eastbourne (die hij verloor van Novak Djokovic). Monfils pakte al zes ATP titels in zijn carrière, de laatste vorig jaar in Washington. Op de US Open vorig jaar was hij nog halvefinalist. De Fransman is één van de weinige spelers die vliegensvlug van speelstijl kan omschakelen. Dit in combinatie met zijn atletisch vermogen maakt van Monfils één van de meest spektakelrijke spelers op de Tour.



Met de bevestiging van de komst van Monfils en die van Ferrer elf dagen geleden, krijgt het deelnemersveld voor de European Open, van 15-22 oktober in Antwerpen, steeds meer vorm. David Goffin, Steve Darcis en Richard Gasquet waren al langer aangekondigd. Met Goffin - hét uithangbord van het enige resterende ATP-tornooi in België - gaat het intussen trouwens de goede kant op. Hij paste weliswaar voor Wimbledon, maar kondigt zijn terugkeer aan op het ATP-tornooi van Umag dat midden juli plaatsvindt.