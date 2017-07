Neuville begint als leider aan slotdag in Polen

Na afloop van de tweede dag in de rally van Polen blijft Thierry Neuville aan de leiding. De Est Ott Tanak volgt in tweede positie op 3,1 seconden. Hayden Paddon is opgeschoven naar de derde plaats en volgt op 25,5 seconden van teamgenoot en leider Neuville.

De spannende strijd bovenaan het klassement tussen Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) en Tanak (Ford Fiesta WRC) werd tijdens de tweede dag verdergezet. Tanak nam na de twaalfde rit de leiding over waarna Neuville op zijn beurt hetzelfde deed na afloop van de veertiende etappe.

Tanak en Neuville gaven elkaar geen duimbreed toe tot onze landgenoot in de zestiende rit lek reed en 22,9 seconden en de leiding verloor. Neuville stond 14,4 seconden in het krijt ten opzichte van de Est, maar de Belg sloeg keihard terug en had twee ritten later zijn achterstand opnieuw goedgemaakt. Neuville won zaterdag drie ritten en heroverde ook de leiding.

Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC) kreeg in de zestiende rit technische problemen en moest opgeven. Wereldkampioen Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) staat na afloop van de tweede wedstrijddag op de vierde plaats en volgt op 1:32 van Neuville. De Fransman had in de openingsrit van de dag last van een leegloper en reed in de daaropvolgende rit lek.

Zondag worden er nog vier ritten gereden. De rally van Polen eindigt zondagnamiddag.