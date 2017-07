Zestienjarige Dumont verbetert eigen Belgisch record

Valentine Dumont heeft zaterdag op het EK zwemmen voor junioren in het Israëlische Netanya zilver veroverd in de finale van de 200 meter vrije slag. Youngster Dumont, die uitgerekend zondag haar zeventiende verjaardag viert, verbeterde ook haar eigen Belgisch record.

De zwemster van Namur Olympic Club liet in de finale 1:58.69 optekenen en was daarmee liefst 88 honderdsten sneller dan haar vorig BR (1:59.57), dat ze op 6 april in Eindhoven op de tabellen gezet had. Zaterdag moest ze enkel de Hongaarse Ajna Kesely (1:57.85) voor zich dulden, het brons ging naar de Tsjechische Barbora Seemenova (1:59.32).



Voor Dumont is het al haar derde medaille op dit EK. Eerder won ze al brons op de 200 meter vlinderslag - ook op die afstand zwom ze een Belgisch record (2:10.78) - en op de 4x100 meter met de estafetteploeg (met haar nicht Juliette Dumont, Anke Geeroms en Lotte Goris).