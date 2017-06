Neuville tweede op op gevaarlijke Poolse wegen

De Brit Elfyn Evans heeft de leiding genomen in de 74ste Rally van Polen, de achtste van dertien manches in het WK rally (WRC). Evans was iets sneller dan Thierry Neuville, die tweede staat na de superspecial in Mikolajki.

In de 2,5 km lange superspecial bleef Evans (M-Sport/Ford) Neuville (Hyundai) acht tienden voor. De Fransman S├ębastien Ogier (M-Sport/Ford), de regerende wereldkampioen en WK-leider, eindigde als derde op 0.9 van de Brit.

Vrijdag staat negen chronoritten op het programma in Polen. Het weerbericht voorspelt gevaarlijke omstandigheden op de zanderige wegen. Zondagmiddag (2 juli) eindigt de race met de 23ste chronorit.