Red Panthers sneuvelen na shoot-outs

De Red Panthers (FIH-14) zijn er in Sint-Lambrechts-Woluwe niet in geslaagd zich voor de halve finales van de World League vrouwenhockey te plaatsen. Ze verloren na shoot-outs met 4-3 van Zuid-Korea (FIH-8).

Na de reguliere speeltijd stond het 1-1 gelijk. Bij de rust stond Zuid-Korea 1-0 voor. Cheon Seul opende de score al in de 2de minuut op strafcorner. Emma Puvrez bracht de Panthers in de 32ste minuut langszij. In de shoot-outs trokken de Zuid-Koreanen met 3-2 aan het langste eind.

De top vier van dit Brusselse toenooi kwalificeert zich voor de finale van de World League, die in november in het Nieuw-Zeelandse Auckland gespeeld wordt. De Belgen spelen nog om de plaatsen vijf tot acht.

Australië (FIH-4) is zaterdag de volgende tegenstander. In de groepsfase verloren de Belgen al met 1-0 van de Australiërs, die donderdag in de kwartfinales verrassend met 2-0 uitgeschakeld werden door China (FIH-8).