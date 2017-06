Van Uytvanck staat op een zege van hoofdtabel

Alison Van Uytvanck (WTA 98) heeft zich geplaatst voor de derde en laatste kwalificatieronde van Wimbledon. De Grimbergse versloeg donderdag in drie sets de Britse Katy Dunne (WTA 286).

Na 1 uur en 55 minuten stond de 7-5, 3-6 en 6-2 eindstand op het scorebord van court 11. Van Uytvanck, het tweede reekshoofd, neemt het voor een plek op de hoofdtabel op tegen de Fran├žaise Myrtille Georges (WTA 230). Die schakelde de Amerikaanse Sachia Vickery (WTA 143) uit met 6-2 en 6-4. De 23-jarige Van Uyvanck en de 26-jarige Georges stonden al vijf keer tegenover elkaar. 'Ali' leidt met 3-2.



In 2014 debuteerde Van Uytvanck op Wimbledon met een plaats in de tweede ronde. De voorbije twee jaar sneuvelde ze op het prestigieuze grastornooi telkens in de eerste ronde.



Elise Mertens (WTA 56), Kirsten Flipkens (WTA 86) en Yanina Wickmayer (WTA 95) zijn rechtstreeks geplaatst voor de hoofdtabel. Vrijdag wordt er geloot in Londen.