Detry klimt 81 plaatsen en wordt derde Belg in top 150

Thomas Detry is dankzij zijn tweede plaats in het International Open golftornooi op de wereldranglijst van de 231ste naar de 160ste plaats opgeklommen. Dat is voor de 24-jarige Brusselaar de hoogste notering in zijn nog prille profloopbaan.

Detry is de derde Belg in de top 150. Nicolas Colsaerts, die 26ste werd in München, maakte één plaats winst en is nu 106de. Thomas Pieters kwam afgelopen week niet in actie en zakte van 26 naar 28. Donderdag gaan de drie Belgische toppers van start in het Open de France.



De Amerikaan Dustin Johnson blijft de wereldranglijst aanvoeren, voor de Japanner Hideki Matsuyama. De Amerikaan Jordan Spieth, zondag winnaar van het Travelers Championship, klom van de zesde naar de derde plaats op. De Noord-Ier Rory McIlroy zakte daardoor naar vier. De Australiër Jason Day maakt de top vijf compleet.