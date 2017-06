Belgian Cats feestelijk onthaald in B-House

De Belgische basketbalvrouwen zijn sinds maandag iets na 13u opnieuw in België nadat ze zondag op het EK in de Tsjechische hoofdstad Praag de bronzen medaille veroverden. "Het is fantastisch om zien dat zoveel mensen hebben meegeleefd", zo zei een trotse Ann Wauters na aankomst in het B-House in Diegem.

Enkele tientallen in Belgische vlaggen gehulde supporters, familie en vrienden feliciteerden Emma Meesseman en co. met hun historische prestatie. De goedgeluimde Belgian Cats showden hun bronzen medaille en zongen "Het brons is van ons" en "On est chez nous".



"Natuurlijk hebben we onze medaille goed gevierd", lachte Wauters. "Na de redelijk makkelijke wedstrijd tegen de Grieken beseften we nog niet goed wat we gerealiseerd hadden. Eens de medailleceremonie voorbij was, hebben we een feestje gehouden in het hotel. En ja, we hebben een paar glazen gedronken. Wat er daarna gebeurd is, herinneren we ons niet meer."



Zondagavond liet de 36-jarige Wauters zich ontvallen dat ze nog aan de Olympische Spelen van 2020 denkt. "In de euforie zeg je soms bepaalde dingen, maar het zit inderdaad nog in mijn achterhoofd. De Spelen zijn nog ver weg. En ik word er niet jonger op. Toch hou ik die optie open. Deelname aan de Spelen wordt moeilijk, maar we dachten ook dat brons op dit EK niet kon."



"Dit was net een sprookje, maar we hebben hier wel hard voor gewerkt. Dat brons is absoluut verdiend", liet Emma Meesseman optekenen. De uitblinkster bij de Belgian Cats werd opgenomen in de All Star 5 van het EK. "Dat is een mooie erkenning, maar met de ploeg op het podium staan betekent voor mij veel meer. Dit is tot nu toe de strafste prestatie uit mijn carrière", besloot Meesseman, die deze week al afreist naar Washington. Daar treedt ze binnenkort opnieuw met de Mystics aan in de Amerikaanse WNBA-competitie.