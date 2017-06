Belgian Cats schrijven Belgische basketbalgeschiedenis

Ze kwamen zonder al te veel verwachtingen naar het EK basket in Tsjechië. Maar de Belgian Cats keren terug naar huis met een bronzen medaille. De troepen van bondscoach Philip Mestdagh pakten overtuigend de derde plaats na een demonstratie tegen Griekenland (78-45)

De Belgen stonden in de beginfase even op achterstand (3-6, 5-9), maar namen halfweg de eerste periode resoluut het heft in handen. Na het eerste kwart stond het 24-15 en in het tweede (16-14) werd de voorsprong verder uitgediept. In het derde kwart (21-7) werd de kloof definitief geslagen en ook het slotkwart (17-9) was voor de Belgen.



Kim Mestdagh (18 ptn), Emma Meesseman (15) en Ann Wauters (14 ptn, 8 rebounds) waren de uitblinkers bij de Cats.



Spanje en Frankrijk strijden zondagavond om het goud. In de halve finales won Spanje zaterdag met 68-52 van België en schakelde Frankrijk Griekenland met 77-55 uit.