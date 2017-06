Cairoli wint GP in eigen land

Antonio Cairoli (KTM) heeft zondag in Ottobiano de Grote Prijs MXGP van Italië gewonnen, dat is de elfde manche van het WK motorcross. De Italiaanse WK-leider haalde het op het zanderige circuit in Lombardije na een beklijvend duel van de Nederlander Jeffrey Herlings (KTM). De Brit Max Anstie (Husqvarna) mocht mee op het podium.

Clément Desalle (Kawasaki) werd zevende, Ken De Dycker (Honda) twintigste. Damon Graulus (Honda) eindigde als 21e, Jeffrey Dewulf (KTM) als 22e en Bryan Boulard (Yamaha) als 26e.



Cairoli, die beide reeksen won, vergroot zijn voorsprong in de WK-stand. De 31-jarige Italiaan verzamelde 431 punten en heeft een geruststellende voorsprong op de Fransman Gautier Paulin (364) en Desalle (361). Jeremy Van Horebeek (Yamaha) zat de GP van Italië uit met een vingerbreuk. Hij is met 261 punten op de zevende plaats de tweede Belg in de top 10.



In de MX2 was de zege voor de Zwitser Jeremy Seewer (Suzuki). Hij haalde het voor de Letse WK-leider Pauls Jonass (KTM), die de tweede reeks won. Julien Lieber (KTM) was op de zesde plaats de beste Belg in de eindstand. Brent Van Doninck (Yamaha) finishte als tiende, Nathan Renkens (KTM) werd 24e. Jonass blijft met 454 punten de WK-stand aanvoeren. Lieber (339) bezet de vierde plaats, Van Doninck (195) is tiende.



Volgende week vindt de twaalfde manche van het WK plaats in het Portugese Agueda.