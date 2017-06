Parijs en Los Angeles promoten kandidatuur op olympische dag

Vrijdag is zowel in Parijs als Los Angeles de olympische dag gevierd, de jaarlijkse feestdag van de Olympische Spelen. In Parijs verzamelden ongeveer 320.000 toeschouwers aan de Seine, in Los Angeles werd het ietwat bescheidener gevierd op een strand in Pacific Palisades.

Tony Estanguet, drievoudig olympisch kampioen in de kanoslalom, mocht samen met Anne Hidalgo, de burgemeester van de Franse hoofdstad, over de Seine varen. "Het was de eerste keer in mijn leven dat ik Parijs met de kano overstak. Het was leuk om dit met Anne te mogen doen. Ze heeft goede reflexen en ik merkte dat ze zelf ook aan sport doet", aldus de 39-jarige Estanguet.



Parijs dingt samen met het Amerikaanse Los Angeles naar de organisatie van de Spelen in 2024 en toont zich niet zuinig met mooie beelden en sportvedetten. In totaal werden 33 olympische disciplines vertegenwoordigd. In Los Angeles kwam niet hetzelfde aantal mensen als in Parijs opdagen. Het waren vooral kinderen die met verscheidene activiteiten voor kleur zorgden bij het evenement op een strand in Pacific Palisades, een wijk in Los Angeles op ongeveer dertig kilometer van het stadscentrum. Het evenement in Pacific Palisades was een van de 2.400 evenementen die in de Verenigde Staten georganiseerd werden voor de olympische dag. Volgens het Amerikaans Olympisch Comité (USOC) zouden in totaal 600.000 mensen bij elkaar komen.



Op 13 september hakt het Internationaal Olympisch Comité (IOC) de knoop door over welke stad de Spelen in 2024 mag organiseren. Parijs en Los Angeles zijn de enige twee overgebleven kandidaten.