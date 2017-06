Straf: Vandoorne 30 (!) plaatsen achteruit op startgrid

Formule 1-piloten Stoffel Vandoorne en Fernando Alonso zullen zondag bij de start van de GP van Azerbeidjzan de laatste twee plaatsen op de startgrid moeten innemen.

De Belg en de Spanjaard krijgen een bestraffing omdat leverancier Honda al voor de zesde keer dit seizoen een nieuwe motor moet installeren in hun McLaren-bolides en daarmee overschrijdt de Engelse renstal het maximum van vijf motoren per seizoen.

De Spaanse oud-wereldkampioen Alonso moet officieel 15 plaatsen naar achteren in de startopstelling, Vandoorne zelfs 30 (maar er zijn per race slechts 20 rijders). In zijn bolide wordt nog meer vernieuwd aan de krachtbron. McLaren worstelt het hele seizoen al met de motoren van Honda, die er vaak de brui aan geven en ook vermogen missen.

Alonso viel in vijf van zijn zes tot nog toe verreden GP's uit, Vandoorne haalde in acht GP's driemaal de finish (en startte zelfs één keer niet). De West-Vlaming werd dertiende in Australië en veertiende in Rusland en in Canada. Beide piloten sprokkelden dus nog geen WK-punten dit seizoen.

De GP van Azerbeidjan, de achtste WK-manche van het seizoen, wordt zondag op het 'Baku City Circuit' gereden. Vrijdag staan de eerste vrije oefenritten gepland in de Azerbeidzjaanse hoofdstad.