Belgian Cats in kwartfinales tegen Italië

De Belgische basketbalvrouwen nemen het donderdag op tegen Italië in de kwartfinales van het EK in Tsjechië. Italië won dinsdag in Hradec Kralove met 49-48 van Hongarije in de barragewedstrijden om een plaats in de kwartfinales.

De wedstrijd tussen Italië en Hongarije was tot in de allerlaatste seconden een echte nagelbijter, maar met 17 punten was het vooral Cecilia Zandalasini die de Italiaanse vrouwenploeg over de streep hielp. Italië speelt donderdag tegen België om een plaats in de halve finales.

De Belgian Cats plaatsten zich maandag al voor de kwartfinales dankzij een overwinning in hun laatste groepswedstrijd tegen Letland. Dankzij de eerdere overwinningen tegen Rusland en Montenegro werd het team van bondscoach Philip Mestdagh groepswinnaar.

Indien de Cats de top 5 (of top 6 als Spanje erbij is) halen, plaatsen ze zich voor het WK, van 22 tot 30 september 2018 in Spanje. Dat zou een unicum zijn. Nog nooit kon een Belgisch team, mannen of vrouwen, zich kwalificeren voor een wereldkampioenschap.

In de andere kwartfinales neemt Frankrijk het op tegen Slovakije, geeft Turkije Griekenland partij en staat Spanje tegenover Letland, dat titelverdediger Servië met 75-70 uitschakelde. Griekenland zorgde eveneens door een verrassing door met 62-58 te winnen van Rusland. Slovakije won ook al verrassend met 82-68 van Oekraïne.

MESTDAGH: 'KANSEN FIFTY-FIFTY'

De kwartfinale tussen de Belgian Cats en Italië staat donderdag om 12u30 in Praag geprogrammeerd. Bondscoach Philip Mestdagh verwacht "een moeilijke wedstrijd", ook al zijn de Belgen favoriet. Mestdagh zag hoe de Italianen in hun barrage in Hradek Kralove, 110 kilometer van Praag, de handen vol hadden met Hongarije. Het werd 49-48.

"Het was geen goede wedstrijd. De inzet was voor beide teams dan ook enorm", verklaarde Mestdagh, die de kansen van de Belgen tegen Italië op vijftig procent schat. "Wij hebben wel het voordeel dat we twee dagen langer konden rusten. Dat gaat zeker een rol spelen. Italië heeft twee stevige duels achter de rug. Ze speelden dinsdagavond laat en moesten dan nog terug naar het hotel en zich verzorgen. Daarna meteen de slaap vatten is ook niet evident na zo'n adrenalinestoot. Woensdag moeten ze dan ook nog eens de verplaatsing naar Praag maken en van hotel veranderen. Wij kunnen ons intussen rustig voorbereiden en ons helemaal op de match concentreren."