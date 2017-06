Azarenka hoopt volgend jaar op 'battle of the mums' met Williams

De Wit-Russische Victoria Azarenka staat na een jaar afwezigheid voor haar rentree op de WTA Tour. Als moeder van een zoon, Leo, keert de voormalig nummer één van de wereld dinsdag in Mallorca terug op de baan. Azarenka hoopt volgend jaar op een 'battle of the mums' met Serena Williams, de Amerikaanse toptennisster die nu in verwachting is.

"Serena en ik zijn al lang vriendinnen, ik ben heel blij voor haar", aldus Azarenka. "Toen ik hoorde dat ze zwanger was, was ik eerst heel blij. Maar ik dacht ook direct: nu kan ik nooit meer tegen haar tennissen. Dat maakte me ook een tikkeltje verdrietig. Het is geweldig dat ze toch terug wil komen. Hopelijk treffen we elkaar in de toekomst nog heel vaak."



De 27-jarige Wit-Russische speelde vorig jaar op Roland Garros haar laatste partij. Daarna nam ze een lange pauze. De tweevoudig winnares van de Australian Open beviel in december van haar eerste kind. "Dat heeft mijn leven op z'n kop gezet", zei Azarenka. "Niet alles draait meer om tennis. Op de baan geef ik 100 procent, maar daarnaast ben ik er voor Leo."