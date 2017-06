Koepka wint US Open

Brooks Koepka is de winnaar van de US Open golf. Op de Erin Hills golfbaan in het Amerikaanse Erin (Wisconsin) hield de Amerikaan de Japanner Hideki Matsuyama en zijn landgenoot Brian Harman met vier slagen achter zich.

Koepka, die van bij de start in de kop van het klassement te vinden was, zette een laatste ronde neer van vijf onder par en dit na zes birdies waartegen hij één bogey op zijn kaart moest schrijven.

De 27-jarige Koepka, die zijn eerste jaren als profspeler in Europa afwerkte, won zijn eerste tornooi in 2012 op de Challenge Tour met de Challenge de Catalunya. In 2013 won hij op diezelfde Tour drie tornooien: de Montecchia Golf Open in Italië, de Challenge de España op het Spaanse eiland La Gomera en de Scottish Challenge.

Met zijn drie overwinningen in één seizoen greep hij meteen zijn Europese tourkaart. Aan het einde van het seizoen 2014 toonde hij zich de beste in de Turkish Open, één van de toptornooien in de European Tour. Koepka trok meteen terug naar de Verenigde Staten en won drie maanden later de Phoenix Open. Na een pak ereplaatsen greep hij in 2016 net naast de Byron Nelson titel waar hij na een play-off verloor van de Spanjaard Sergio Garcia.

Koepka was in Erin de enige speler die vier ronden van 70 slagen of beter noteerde. Vooral aan het einde van de ultieme ronde maakte hij het verschil met drie birdies op de laatste vijf holes. Zijn eindscore van 16 onder par is meteen de beste score ooit op een par-72 baan tijdens een US Open kampioenschap.

Koepka houdt aan zijn overwinning het recordbedrag van 2.160.000 dollar over.