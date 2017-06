Red Dragons kansloos onderuit tegen Frankrijk

In hun negende en laatste wedstrijd van de World League volleybal hebben de Red Dragons (FIVB-18) zondag in de Antwerpse Lotto Arena een 0-3 nederlaag geleden tegen Frankrijk (FIVB-9).

De setstanden waren 21-25, 16-25 en 16-25. De Belgen hadden een zege nodig om zich te plaatsen voor de Final 6 in Brazilië. Ze zijn nu afhankelijk van de uitslagen in de andere wedstrijden later op de avond.



wee weken geleden in het Servische Novi Sad waren de Belgen nog te sterk voor titelverdediger Servië (3-0/FIVB-10) en de Verenigde Staten (3-1/FIVB-3), nadat ze de campagne begonnen waren met een 2-3 nederlaag tegen Canada (FIVB-8). Vorig weekend gingen de troepen van bondscoach Vital Heynen in de Iraanse hoofdstad Teheran met een vijfsetter onderuit tegen het gastland (FIVB-7), klopten ze Argentinië (FIVB-6) met 3-2 en verloren ze van Servië met 3-0. In Antwerpen helt de balans naar twee nederlagen - tegen Canada (3-2) en Frankrijk (3-0) - en één zege tegen Italië (FIVB-4/3-1).



Na negen wedstrijden - vier zeges en vijf nederlagen - staan de Belgen in de stand voorlopig vijfde (op twaalf teams) met veertien punten.