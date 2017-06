Red Dragons stunten tegen vice-olympische kampioen

In hun achtste wedstrijd van de World League volleybal hebben de Red Dragons (FIVB-18) zaterdag in de Antwerpse Lotto Arena met 3-1 gewonnen van Italië (FIVB-4).

De setstanden waren 25-22, 26-24, 25-27 en 25-15. België startte met Bram Van den Dries, Sam Deroo, Francois Lecat, Pieter Verhees, Simon Van de Voorde, Matthias Valkiers en libero Lowie Stuer. Gert Van Walle, Jelle Ribbens, Stijn D'Hulst, Tomas Rousseaux en Arno Van de Velde kwamen in.

De zege tegen vice-olympisch kampioen Italië brengt de Belgen erg dicht bij een plaats in de Final Six. In de stand wipten ze over Canada (FIVB-8), dat zaterdag met 3-0 de boot inging tegen Frankrijk (FIVB-9), naar de vierde plaats. Zondag geven de Belgen Frankrijk partij.