Belgian Cats stunten tegen Rusland

De Belgische basketbalvrouwen hebben zaterdag op het EK in de Tsjechische hoofdstad Praag voor een stunt van formaat gezorgd. De Belgian Cats wonnen hun tweede groepswedstrijd tegen favoriet Rusland na een spannende verlenging met 76-75.

Onder impuls van Emma Meesseman (23 punten punten, 6 rebounds ) en Kim Mestdagh (16 punten, 5 assists) schoten de speelsters van bondscoach Philip Mestdagh verschroeiend uit de startblokken. Na het eerste kwart (29-15) had een efficiënt België een kloof van 14 punten uitgebouwd tegen Rusland, de voorbije zeven edities toch drie keer Europees kampioen (2003, 2007 en 2011). In het tweede kwart zorgde Kyara Linskens met een driepunter voor een maximaal puntenverschil van 19 punten (44-25). Rusland hield gelijke tred, maar vooral de Belgen gingen bij een 46-32 ruststand met een goed gevoel de kleedkamers in.



Net als tegen Montenegro had België het na de pauze moeilijker, maar de Russinnen wrongen enkele tegenaanvallen vakkundig de nek om. Bij de Belgian Cats toonden Ann Wauters (20 punten, 9 rebounds), met onder meer drie blocks in het begin van het derde kwart, en Meesseman hun klasse. Toch slaagde Rusland erin te knabbelen aan de achterstand. België ging met twaalf punten voorsprong het slotkwart in: 61-49 na dertig minuten. In het vierde kwart zakten de Belgian Cats er volledig door. Rusland keerde met nog twee minuten te gaan terug tot 64-64, maar nam nooit de leiding in de reguliere speeltijd. Een volledig vrijgelaten Julie Vanloo slaagde er van achter de driepuntlijn niet in de match dood te maken, waardoor Rusland alsnog een verlenging afdwong (68-68). Daarin kwamen de Russinnen voor het eerst in de partij op voorsprong (72-73), maar met 6 punten van Wauters trokken de Belgian Cats aan het langste eind.



Eerder op zaterdag toonde Letland zich de meerdere van Montenegro (55-76). De Belgian Cats wonnen hun beide groepswedstrijden en voeren de stand in groep D aan met 4 punten voor Rusland (3) en Letland (3). De Montenegrijnse vrouwen zijn zegeloos laatste en kunnen de poule al niet meer winnen. De eerste van de poule mag rechtstreeks naar de kwartfinales, nummers twee en drie spelen barrages voor de top 8. Maandag om 12u30 wachten de Belgian Cats een treffen met Letland, de Russinnen kijken om 18u00 de Montenegrijnen in de ogen.