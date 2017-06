Goffin niet op Wimbledon

David Goffin moet passen voor Wimbledon. De Belgische nummer 1 is onvoldoende hersteld van zijn enkelblessure en wil 100% fit zijn voor rest van seizoen.

"Het herstel van David verloopt goed. Om geen enkel risico te lopen, heeft hij toch besloten om niet aan Wimbledon deel te nemen. Dat op aanraden van zijn dokters en zijn team", klinkt het in een persmededeling. "Goffin wil eerst honderd procent fit zijn voor hij weer in competitie komt. Deze beslissing geeft hem meer tijd om volledig te herstellen."

Op 2 juni moest Goffin in de derde ronde van Roland Garros tegen de Argentijn Horacio Zeballos (ATP-47) de strijd staken bij een 5-4 voorsprong in de eerste set. Dat na een struikelpartij over een regenzeil op het uiteinde van het terrein. Onderzoek bracht een spierscheur in de rechterenkel aan het licht.

Wimbledon gaat op maandag 3 juli van start. Vorig jaar bereikte Goffin de achtste finales.