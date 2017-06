Unieke Eurosport-docu over 'gravelkoning' Nadal

Eurosport zendt morgen - maandag 12 juni - om 20.30 uur La Décima - The Story uit; een exclusieve documentaire over Roland Garros-winnaar Rafael Nadal op weg naar zijn tiende overwinning op het gravel van Parijs. De film, met niet eerder vertoonde 'behind the scenes' beelden van één van 's werelds beste tennissers ooit, is tot stand gekomen in samenwerking met de Franse tennisbond, la Fédération Française de Tennis (FFT). De documentaire van een half uur is te zien op Eurosport 1 en de Eurosport Player.

Eurosport en de FFT kregen tijdens deze editie van Roland Garros vrij baan om de 31-jarige 'gravelkoning' van dichtbij te volgen op weg naar de historische overwinning op Roland Garros, alweer de 15de Grand Slam-titel in zijn carrière.



La Décima - The Story geeft een uniek inkijkje in de leefwereld van de Spanjaard. Zijn veelbesproken bijgeloof komt aan bod en het document geeft ook inzicht in wie - behalve zijn coach en oom Toni - tot de kleine groep vertrouwelingen van het Spaanse tennisicoon behoort. Verder zien de kijkers in La Décima - The Story niet alleen van binnenuit hoe Nadal naar deze historische overwinning toewerkt, tegelijkertijd ziet men hoe hij er steeds maar weer in slaagt om te blijven winnen, ondanks de (fysieke) tegenslagen die hij de afgelopen jaren kende.



De Zweedse tennislegende Mats Wilander, tegenwoordig vaste tennisanalist bij Eurosport: 'Ik heb al vaker gezegd dat een Nadal in vorm niet te verslaan is op gravel en dat heeft hij vandaag weer bewezen. Zelf heb ik Roland Garros drie keer gewonnen en dat was in mentaal en fysiek opzicht al een hele uitdaging. Als je dat tien keer kunt doen, dan is dat één van de grootste sportprestaties ooit vertoond. Rafa heeft hier twee weken lang gedomineerd en deze docu laat de tennisfans zien wat er allemaal bij komt kijken om tot ?s werelds grootste tennissers te behoren.'



Arnaud Simon, Senior Vice President Content, Productie & Events bij Eurosport: 'Als Eurosport zoeken wij steeds naar mogelijkheden én content om onze live coverage van grote sportevenementen als Roland Garros aan te vullen en completer te maken, zodat de fans nog dichterbij de atleten en de sport kunnen komen. Het is geweldig om, samen met de Franse tennisbond, tennisfans op deze unieke en exclusieve wijze van achter de schermen te laten zien welke weg Nadal de afgelopen weken heeft afgelegd om tot deze historische prestatie te komen.'



La Décima - The Story wordt door Eurosport uitgezonden in totaal 54 landen, ondertiteld in het Engels en het Frans. Op de Eurosport Player is de documentaire nog tot twee weken na uitzending terug te kijken.



La Décima - The Story

Maandag 12 juni

20.30-21.00 uur

Eurosport 1 en Eurosport Player