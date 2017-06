Lionel Cox doet opnieuw van zich spreken

Lionel Cox is zondag als derde geëindigd in de wereldbekermanche 50 meter liggend karabijnschieten in het Azerbeidzjaanse Gabala.

De zilveren medaille van de Olympische Spelen in Londen 2012 totaliseerde in de finale met acht 227,9 punten. Hij moest alleen de Deen Torben Grimmel, die met 249,8 punten het wereldrecord evenaarde, en de Wit-Rus Yury Shcherbatsevich (248,9 punten) voor zich dulden.

Cox was zaterdag als achtste geëindigd in de voorronde en plaatste zich vervolgens voor de finale dankzij een tweede plaats in de kwalificaties. Drie weken geleden werd Cox, die voorzitter is van de Belgische Schietfederatie, negende in de kwalificaties van de WB-manche in München en greep zo net naast de finale.