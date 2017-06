Nog maar eens: Indrukwekkende Jans pakt elfde Europese titel

Wendy Jans heeft zich zaterdag voor de elfde keer tot Europees kampioen snooker gekroond. In het Albanese Shëngjin versloeg ze in de finale de Letse Anna Prysazhnuka met 5-1.

Tegen Anna Prysazhnuka moest de 33-jarige Breese toezien hoe de 27-jarige Letse de eerste frame won op de ultieme zwarte bal. Jans hing onmiddellijk de bordjes gelijk en dit met breaks van 36 en 45. In een gelijkopgaande derde frame viel de beslissing weerom op de zwarte bal, nu wel in het voordeel van de zesvoudige wereldkampioene. Vanaf de vierde frame domineerde Jans de finale. Prysazhnuka, die tijdens het EK slechts één wedstrijd verloor, moest nu haar meerdere erkennen in de meer ervaren Jans die zowel op scorend als verdedigend vlak een klasse beter was. Zo lukte ze in de laatste twee frames nog breaks van 30, 43 en 31.



In de halve finale zette Jans de Russische Daria Sirotina met 4-0 aan de kant. De regerende wereldkampioen speelde haar beste wedstrijd. Na winst in de eerste frame met 74-6 lukte de 15-voudig Belgisch kampioene in de tweede frame een 46 break. In frame drie was het spel van Jans nog hoogstaander. Zo lukte ze breaks van 44 en 35. De 23-jarige Sirotina moest nu het spel compleet ondergaan. Met breaks van 31 en 27 werd het uiteindelijk 64-0 in de vierde frame. Sirotina kwam in de vier frames niet verder dan 48 punten. Zondag kan de nummer één van de wereld, samen met de Brugse Cathy Dehaene, ook nog de EK titel landenploegen winnen.