Hamilton pakt pole in Montréal, Vandoorne 16de

De Brit Lewis Hamilton (Mercedes) toonde zich zaterdag op het circuit Gilles-Villeneuve de snelste in de derde kwalificatiefase van de GP van Canada Formule 1, de zevende manche van het seizoen. Hij start zo zondag vanop de pole.

Hamilton (1:11.459) bleef de Duitser Sebastian Vettel (Ferrari) 0,336 seconden voor. Zijn ploegmakker bij Mercedes, de Fin Valtteri Bottas, werd derde met 1:12.177. Stoffel Vandoorne werd in de eerste kwalificatiefase uitgeschakeld (1:14.182) en start zondag op de 16de plaats.



Voor Hamilton is het de 65ste pole uit zijn carrière. Hij komt zo op gelijke hoogte met de Braziliaan Ayrton Senna. Als aandenken kreeg hij op het circuit, vlak voor een volgepakte tribune, van de familie van de Braziliaanse racelegende een originele helm die ooit door Senna was gedragen in een race.





"Ik sta te trillen, ik ben sprakeloos", zei een emotionele Hamilton. "Voor velen van jullie was Ayrton zijn favoriete coureur, voor mij ook. Hij heeft me geïnspireerd tot wat ik nu ben. Het is een grote eer om dit van hem te krijgen", zei de Brit, die de geel-groene helm daarna uit het plexiglas haalde en een kus gaf.



In Montréal start de Brit al voor de zesde keer vanop de eerste plaats, evenveel als de plaatselijke recordhouder Michael Schumacher. In de WK-tussenstand heeft Hamilton (104 punten) momenteel 25 punten achterstand op Sebastian Vettel (129 punten).