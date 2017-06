Eerste ontmoeting tussen Ostapenko en Halep in finale Roland Garros

De Roemeense Simona Halep (WTA 4) heeft zich donderdagavond als tweede voor de finale van Roland Garros geplaatst. Halep rekende in de halve finale in twee uur en drie minuten in drie sets (6-4, 3-6 en 6-3) af met de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 3). In de finale wacht de Letse Jelena Ostapenko (WTA 47), die eerder op de dag in drie sets (7-6 (7/4), 3-6 en 6-3) afrekende met de Zwitserse Timea Bacsinzky (WTA 31).

Voor de 25-jarige Halep, die in de kwartfinales nog een matchbal moest redden tegen de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 6), wordt het haar tweede finale in Parijs. In 2014 verloor de Roemeense al eens van de Russische Maria Sharapova.



Halep en Ostapenko kwamen elkaar nog nooit eerder tegen op het WTA-circuit. Voor beide speelsters zou het een eerste triomf zijn in een grandslamtoernooi.