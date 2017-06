Neuville zet tweede tijd neer in shakedown

Thierry Neuville heeft donderdag de tweede chrono gereden tijdens de shakedown voor de rally van Italiƫ, de zevende manche van het WK.

In zijn Hyundai i20 was Neuville op de Sardijnse wegen met 2:32.0 een fractie trager dan zijn Spaanse teamgenoot Dani Sordo (2:31.8). De Fin Esapekka Lappi (Toyota Yaris) klokte met 2:33.1 de derde tijd. De Franse wereldkampioen en WK-leider Sebastien Ogier (Ford Fiesta) was goed voor de zesde plaats (2:33.7).



Donderdagavond staat een eerste chronorit over 2 km op het programma. De rally eindigt zondagmiddag.