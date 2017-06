Evi Van Acker grijpt leiding in Spanje

Evi Van Acker heeft de leiding genomen in de Laser Radial op de wereldbekerfinale zeilen in het Spaanse Santander. De 31-jarige Gentse werd tweede in de eerste regatta van de tweede dag en won de tweede.

Na vier regatta's telt Evi Van Acker 4 punten. De Deense Anne-Marie Rindom is met 7 punten tweede, de Griekse Vasileia Karachaliou met 14 punten derde.

Van Ackers eeuwige rivale Marit Bouwmeester gaf op het laatste moment forfait. De Nederlandse olympische kampioene kampt met een rugblessure en wou geen risico nemen met het oog op het wereldkampioenschap, dat van 11 tot 18 augustus in het Nederlandse Medemblik plaatsvindt.



Emma Plasschaert klom dankzij een zesde en een derde plaats van de achtste naar de zesde stek op in het klassement. Zij heeft 19 punten achter haar naam. Maité Carlier, woensdag 14e en 16e, is met 44 punten zeventiende.



"Zon, zeebries, grote golven. Fantastisch. Aan de leiding in het klassement na een goede dag", reageerde Van Acker op de sociale media. "Zesde na een geweldige dag met prachtige zeilcondities. Morgen hopelijk meer van dit", postte Plasschaert.



In de Laser Radial boekte Wannes Van Laer twee plaatsen winst door als zesde en zevende te finishen in de regatta's van de dag. Hij is nu zevende en volgt met 18 punten op 13 punten van de Franse leider Jean-Baptiste Bernaz.



Laser Radial (na 4 regatta's):

1. Evi Van Acker (Bel) 4 ptn (1/18/2/1)

2. Anne/Marie Rindom (Den) 7 (4/12/1/2)

3. Vasileia Karachaliou (Gri) 14 (3/6/5/11)

... 6. Emma Plasschaert (Bel) 18 (10/9/6/3)

17. Maité Carlier (Bel) 44 (19/14/14/16