Reekshoofden houden Flipkens en Schiavone uit halve finale

Kirsten Flipkens is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales van het vrouwen dubbelspel op Roland Garros. Aan de zijde van de Italiaanse Francesca Schiavone verloor ze in de kwartfinales van de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands en de Tsjechische Lucie Safarova.

Dat duo, het eerste reekshoofd in Parijs, haalde het op court 1 met 6-2 en 6-4. De partij duurde 1 uur en 15 minuten.



Bethanie Mattek-Sands en Lucie Safarova wonnen samen Roland Garros in 2015. Ook op de Australian Open (in 2015 én 2017) en de US Open (in 2016) waren ze al aan het feest. Wie hun volgende tegenstanders worden, is nog niet bekend.



Kirsten Flipkens stond voor het eerst in de kwartfinales van het dubbel op een grandslam. In het enkel haalde 'Flipper' al eens de halve finales van Wimbledon (in 2013). Fransesca Schiavone won Roland Garros in 2010 en was er finaliste in 2011.



Vorige week woensdag werd Flipkens, nummer 87 op de ranking, in het enkeltoernooi in de tweede ronde uitgeschakeld door de Australische Samantha Stosur (WTA 22).